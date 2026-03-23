American Red Cross: Local blood drives (March 24-30)
Wednesday, March 25
East Surry High School in Pilot Mountain = 8am – 1:30pm
Westchester Country Day School in High Point = 10am – 2:30pm
Oak Ridge Elementary School = 1:30pm – 6pm
Walkertown Fire Department = 2pm – 6pm
First Reformed United Church of Christ (Lexington) = 2:30pm – 6:30pm
Holy Cross Missionary Baptist Church (Mt Airy) = 2:30pm – 7pm
Thursday, March 26
Winston Salem State University (Student Center) = Noon – 4pm
Rockford Elementary School (Dobson) = 2pm – 6:30pm
Friday, March 27
Glenn High School on Union Cross Rd (Kville) = 9:30am – 2:30pm
New Hope Methodist Church in Denton = 2pm – 6pm
Livingstone College in Salisbury = 10am – 2:30pm
Saturday, March 28
Boonville Volunteer Fire Department = 9am – 1pm
Sunday, March 29
Lighthouse Baptist Church in Lexington = 1pm – 5pm
Slate Mountain Baptist Church in Mt Airy = 1pm – 5pm
Monday, March 30
Atrium Windows in Welcome = 8am – Noon
Chick-fil-A in Mount Airy = 10am – 2pm
Stallings Memorial Baptist in Salisbury = 11:30am – 4pm
Pilot Mountain First United Methodist Church = Noon – 4:30pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS