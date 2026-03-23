American Red Cross: Local blood drives (March 24-30)

March 23, 2026

Wednesday, March 25

East Surry High School in Pilot Mountain = 8am – 1:30pm

Westchester Country Day School in High Point = 10am – 2:30pm

Oak Ridge Elementary School = 1:30pm – 6pm

Walkertown Fire Department = 2pm – 6pm

First Reformed United Church of Christ (Lexington) = 2:30pm – 6:30pm

Holy Cross Missionary Baptist Church (Mt Airy) = 2:30pm – 7pm

 

 

Thursday, March 26

Winston Salem State University (Student Center) = Noon – 4pm

Rockford Elementary School (Dobson) = 2pm – 6:30pm

 

 

Friday, March 27

Glenn High School on Union Cross Rd (Kville) = 9:30am – 2:30pm

New Hope Methodist Church in Denton = 2pm – 6pm

Livingstone College in Salisbury = 10am – 2:30pm

 

 

Saturday, March 28

Boonville Volunteer Fire Department = 9am – 1pm

 

 

Sunday, March 29

Lighthouse Baptist Church in Lexington = 1pm – 5pm

Slate Mountain Baptist Church in Mt Airy = 1pm – 5pm

 

 

Monday, March 30

Atrium Windows in Welcome  = 8am – Noon

Chick-fil-A in Mount Airy = 10am – 2pm

Stallings Memorial Baptist in Salisbury = 11:30am – 4pm

Pilot Mountain First United Methodist Church = Noon – 4:30pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

 

 

 

