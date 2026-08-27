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Area Blood Drives (Aug 27 – Sept 01)

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August 27, 2026

American Red Cross: Local blood drives

 

Thursday, August 27

YMCA REACH Center (Winston Lake) = 2pm – 6pm

Children’s Center of Northwest North Carolina (Dobson) = 1 – 5pm

 

Friday, August 28

Livingstone College in Salisbury = 10 – 2pm

High Point Elks Lodge = 1:30pm – 6pm

Reeds United Methodist Church (Old Hwy 64) = 1:30pm – 6pm

 

 

Saturday, August 29

Hilltop Baptist Church in Thomasville = 9am – 1:30pm

Boonville Volunteer Fire Department = 9am – 1pm

 

 

Sunday, August 30

Lighthouse Baptist Church in Lexington = 1pm – 5pm

Slate Mountain Baptist Church in Mt Airy = 1pm – 5pm

Mount Pleasant Baptist Church in State Road = 12:30pm – 4:30pm

 

 

Monday, August 31

Ciener Botanical Garden in Kernersville = 11am – 3:30pm

High Point Rockers = Noon – 4:30pm

Stallings Memorial Baptist in Salisbury = 11:30am – 4pm

Clemmons Library = 2pm – 6:30pm

 

 

Tuesday, September 1…

Becks Lutheran Church in Lexington = 2pm – 6:30pm

Elks Lodge in Winston Salem = 2:30pm – 7pm

Tabernacle Baptist Church in High Point = 2:30pm – 7pm

Mount Pisgah Church in Greensboro = 2:30pm – 7pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

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