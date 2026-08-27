Area Blood Drives (Aug 27 – Sept 01)
American Red Cross: Local blood drives
Thursday, August 27
YMCA REACH Center (Winston Lake) = 2pm – 6pm
Children’s Center of Northwest North Carolina (Dobson) = 1 – 5pm
Friday, August 28
Livingstone College in Salisbury = 10 – 2pm
High Point Elks Lodge = 1:30pm – 6pm
Reeds United Methodist Church (Old Hwy 64) = 1:30pm – 6pm
Saturday, August 29
Hilltop Baptist Church in Thomasville = 9am – 1:30pm
Boonville Volunteer Fire Department = 9am – 1pm
Sunday, August 30
Lighthouse Baptist Church in Lexington = 1pm – 5pm
Slate Mountain Baptist Church in Mt Airy = 1pm – 5pm
Mount Pleasant Baptist Church in State Road = 12:30pm – 4:30pm
Monday, August 31
Ciener Botanical Garden in Kernersville = 11am – 3:30pm
High Point Rockers = Noon – 4:30pm
Stallings Memorial Baptist in Salisbury = 11:30am – 4pm
Clemmons Library = 2pm – 6:30pm
Tuesday, September 1…
Becks Lutheran Church in Lexington = 2pm – 6:30pm
Elks Lodge in Winston Salem = 2:30pm – 7pm
Tabernacle Baptist Church in High Point = 2:30pm – 7pm
Mount Pisgah Church in Greensboro = 2:30pm – 7pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS