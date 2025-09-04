WHAT'S NEW
image not found image not found image not found image not found
Home Local blood drives (Sept 4 – Sept 8)

Local blood drives (Sept 4 – Sept 8)

wbfj-verne
September 4, 2025

American Red Cross: Local blood drives (Sept 4 – Sept 8, 2025)

 

Thursday, September 4, 2025

King Public Library = 10am – 2pm

Delta Air Lines at PTI in Greensboro = 10am – 2pm

Piedmont Federal in Clemmons = Noon – 4:30pm

The Crossing Church in Kernersville (North Main Campus) = 2pm – 6:30pm

Lawndale Baptist Church in Greensboro = 2:30pm – 6:30pm

Mount Pisgah Church in Greensboro = 2:30pm – 7pm

 

Friday, September 5, 2025

YMCA on Robinhood Road in Winston-Salem = 10:30am – 2:30pm

 

Saturday, September 6, 2025

Chavis Memorial YMCA in High Point = 8:30am – 1pm

Concord Friends Meeting in Greensboro = 9:30am – 2pm

Fellowship Presbyterian Church on New Garden Road (Greensboro) = 10am – 2pm

 

 

Monday, September 8, 2025

High Point Rockers on Lindsay Street (HP) = Noon – 4:30pm

Davidson Health & Rehab on Old Salisbury Road = 10am – 2pm

Stallings Memorial Baptist on S. Main Street in Salisbury = 11:30am – 4pm

Bales Wesleyan Church in Jamestown = 2pm – 6:30pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

Previous Post «
Next Post »

RELATED ARTICLES

Friday News for September 05, 2025

wbfj-verne
September 5, 2025

BETHEL MUSIC CONCERT

wdecker_wbfj
September 4, 2025

WBFJ @ ADVENT FAMILY FESTIVAL

wdecker_wbfj
September 4, 2025

WBFJ 2025 FAIR CONCERT

wdecker_wbfj
September 4, 2025

SUN@5: September 7, 2025

wbfj-verne
September 4, 2025

Rebuilding WNC: Private road and Bridge repair Assistance

wbfj-verne
September 4, 2025
WBFJ Your Family Station

SIGN UP FOR WBFJ’S WEDNESDAY WORD

The WBFJ Wednesday Word is a weekly email written by the WBFJ Staff. It’s short, simple, encouraging and provides a look behind the microphone to the heart of this ministry and the people that help make it happen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.