American Red Cross: Local blood drives (Sept 4 – Sept 8, 2025)
Thursday, September 4, 2025
King Public Library = 10am – 2pm
Delta Air Lines at PTI in Greensboro = 10am – 2pm
Piedmont Federal in Clemmons = Noon – 4:30pm
The Crossing Church in Kernersville (North Main Campus) = 2pm – 6:30pm
Lawndale Baptist Church in Greensboro = 2:30pm – 6:30pm
Mount Pisgah Church in Greensboro = 2:30pm – 7pm
Friday, September 5, 2025
YMCA on Robinhood Road in Winston-Salem = 10:30am – 2:30pm
Saturday, September 6, 2025
Chavis Memorial YMCA in High Point = 8:30am – 1pm
Concord Friends Meeting in Greensboro = 9:30am – 2pm
Fellowship Presbyterian Church on New Garden Road (Greensboro) = 10am – 2pm
Monday, September 8, 2025
High Point Rockers on Lindsay Street (HP) = Noon – 4:30pm
Davidson Health & Rehab on Old Salisbury Road = 10am – 2pm
Stallings Memorial Baptist on S. Main Street in Salisbury = 11:30am – 4pm
Bales Wesleyan Church in Jamestown = 2pm – 6:30pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS