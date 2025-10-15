American Red Cross blood drives (Oct 15 – 22)
Local blood drives (October 15 – 22, 2025)
*Donate blood (now through Sunday, Oct. 19) and receive a $10 Amazon.com Gift Card* by email!
Wednesday, October 15, 2025
Bishop McGuiness Catholic High School in Kernersville = 8:30am – 2pm
Bermuda Village in Advance = 10am – 2pm
Thursday, October 16, 2025
Southwest Guilford High School in HP = 9:30am – 3pm
Jerry Long YMCA on Peace Haven Road (Clemmons) = 10:30am – 3pm
Memorial UMC on Randolph Street (Thomasville) = 1:30pm – 6pm
Davie County Library in Mocksville = 2pm – 6:30pm
Guilford College UMC on Fleming Rd (Greensboro) = 2pm – 6:30pm
Friday, October 17, 2025
North Davidson Library on Critcher Drive (Welcome) = 9am – 1pm
Forsyth Country Day on 5501 Shallowford Road (Lewisville) = 9am – 1:30pm
Shady Grove Global Methodist Church in Wallburg = 1:30pm – 6pm
Sunday, October 19, 2025
Christ UMC on Holden Road in Greensboro = 8am – 1pm
Monday, October 20, 2025
Ardmore UMC on S Hawthorne Road (WS) = 2pm – 6:30pm
Tuesday, October 21, 2025
Centenary UMC on W 5th Street (Winston-Salem) = 12:30pm – 5pm
Wesleyan Christian Academy in High Point = 1pm – 6pm
Southeastern Stokes Middle in Walnut Cove = 2pm – 6:30pm
Sedgefield Country Club in Greensboro = 2pm – 6pm
Courtney Elementary in Yadkinville = 1pm – 5pm
Rehobeth Church in Greensboro = 2:30pm – 7pm
Wednesday, October 22, 2025
Yadkin Family YMCA in Yadkinville = 2pm – 6:30pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS