WHAT'S NEW
image not found image not found image not found image not found
Home American Red Cross blood drives (Oct 15 – 22)

American Red Cross blood drives (Oct 15 – 22)

wbfj-verne
October 15, 2025

Local blood drives (October 15 – 22, 2025)

*Donate blood (now through Sunday, Oct. 19) and receive a $10 Amazon.com Gift Card* by email!

 

Wednesday, October 15, 2025

Bishop McGuiness Catholic High School in Kernersville = 8:30am – 2pm

Bermuda Village in Advance = 10am – 2pm

 

Thursday, October 16, 2025

Southwest Guilford High School in HP = 9:30am – 3pm

Jerry Long YMCA on Peace Haven Road (Clemmons) = 10:30am – 3pm

Memorial UMC on Randolph Street (Thomasville) = 1:30pm – 6pm

Davie County Library in Mocksville = 2pm – 6:30pm

Guilford College UMC on Fleming Rd (Greensboro) = 2pm – 6:30pm

 

Friday, October 17, 2025

North Davidson Library on Critcher Drive (Welcome) = 9am – 1pm

Forsyth Country Day on 5501 Shallowford Road (Lewisville) = 9am – 1:30pm

Shady Grove Global Methodist Church in Wallburg = 1:30pm – 6pm

 

 

Sunday, October 19, 2025

Christ UMC on Holden Road in Greensboro = 8am – 1pm

 

Monday, October 20, 2025

Ardmore UMC on S Hawthorne Road (WS) = 2pm – 6:30pm

 

Tuesday, October 21, 2025

Centenary UMC on W 5th Street (Winston-Salem) = 12:30pm – 5pm

Wesleyan Christian Academy in High Point = 1pm – 6pm

Southeastern Stokes Middle in Walnut Cove = 2pm – 6:30pm

Sedgefield Country Club in Greensboro = 2pm – 6pm

Courtney Elementary in Yadkinville = 1pm – 5pm

Rehobeth Church in Greensboro = 2:30pm – 7pm

 

Wednesday, October 22, 2025

Yadkin Family YMCA in Yadkinville = 2pm – 6:30pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

 

 

 

Previous Post «
Next Post »

RELATED ARTICLES

Wednesday October 15th News

wdecker_wbfj
October 15, 2025

Wednesday Word

wdecker_wbfj
October 15, 2025

CICIS PIZZA PLEDGE

wdecker_wbfj
October 15, 2025

BETHEL MUSIC CONCERT

wdecker_wbfj
October 15, 2025

Mercy Me In Concert

wdecker_wbfj
October 14, 2025

Joy Prom Winston Salem needs Volunteers

wbfj-verne
October 14, 2025
WBFJ Your Family Station

SIGN UP FOR WBFJ’S WEDNESDAY WORD

The WBFJ Wednesday Word is a weekly email written by the WBFJ Staff. It’s short, simple, encouraging and provides a look behind the microphone to the heart of this ministry and the people that help make it happen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.