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American Red Cross: Local blood drives

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September 24, 2026

American Red Cross: Local blood drives

 

Friday, September 25

Hugh Chatham Health in Elkin = 10am – 2pm

Hurley Family YMCA in Salisbury = 10am – 2pm

St. Matthews Episcopal in Kernersville = 10:30am – 3pm

Grace Episcopal Church in Lexington = noon – 6pm

 

Saturday, September 26

Immaculate Heart of Mary on Johnson Street (HP) = 8am – 1pm

Piney Grove Elementary School in Kernersville = 9am – 1pm

Hayworth Wesleyan Church in High Point = 9:30am – 2pm

 

Sunday, September 27

Providence Wesleyan in Archdale = 1:30pm – 5:30pm

South Westfield Ruritan Club on Cook School Road (Pilot Mountain) = 2pm – 6pm

Harmony Methodist (in Harmony) = 2pm – 6pm

 

Monday, September 28, 2026

First Baptist Church in Hillsville, Virginia = 11am – 4pm

Pilot Mountain First United Methodist = noon – 4:30pm

 

Tuesday, September 29, 2026

Stokesdale Christian Church = 2pm – 7pm

Habitat Davie ReStore on Hwy 158 in Advance = 12:30pm – 5pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

 

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