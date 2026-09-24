American Red Cross: Local blood drives
American Red Cross: Local blood drives
Friday, September 25
Hugh Chatham Health in Elkin = 10am – 2pm
Hurley Family YMCA in Salisbury = 10am – 2pm
St. Matthews Episcopal in Kernersville = 10:30am – 3pm
Grace Episcopal Church in Lexington = noon – 6pm
Saturday, September 26
Immaculate Heart of Mary on Johnson Street (HP) = 8am – 1pm
Piney Grove Elementary School in Kernersville = 9am – 1pm
Hayworth Wesleyan Church in High Point = 9:30am – 2pm
Sunday, September 27
Providence Wesleyan in Archdale = 1:30pm – 5:30pm
South Westfield Ruritan Club on Cook School Road (Pilot Mountain) = 2pm – 6pm
Harmony Methodist (in Harmony) = 2pm – 6pm
Monday, September 28, 2026
First Baptist Church in Hillsville, Virginia = 11am – 4pm
Pilot Mountain First United Methodist = noon – 4:30pm
Tuesday, September 29, 2026
Stokesdale Christian Church = 2pm – 7pm
Habitat Davie ReStore on Hwy 158 in Advance = 12:30pm – 5pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS