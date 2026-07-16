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Home American Red Cross: Local blood drives (July 17 – 21)

American Red Cross: Local blood drives (July 17 – 21)

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July 16, 2026

Summer Blood supplies are extremely LOW…

 

Friday, July 17, 2026

YMCA Robinhood Road (Winston-Salem) = 10:30am – 2:30pm

Salisbury ELKS Lodge = 1pm – 5pm

 

 

Saturday, July 18, 2026

Walnut Cove Fire and Rescue (N Main Street) = 10am – 2pm

 

 

Sunday, July 19, 2026

Vietnamese Baptist Church in Jamestown = 9am – 3pm

Canaan UMC in Wallburg community = Noon – 4pm

 

 

Monday, July 20, 2026

Elkin Valley Baptist Church (Elkin) = 1:30pm – 6pm

 

 

Tuesday, July 21, 2026

Advance Methodist Church on Hwy 801 = 1pm – 5:30pm

Covenant UMC, Skeet Club Road in High Point  = 1:30pm – 6pm

Clemmons First Baptist Church = 2pm – 6pm

Summerfield Fire Department = 2pm – 6:30pm

Trinity Memorial United Methodist = 2:30pm – 7pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

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