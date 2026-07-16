American Red Cross: Local blood drives (July 17 – 21)
Summer Blood supplies are extremely LOW…
Friday, July 17, 2026
YMCA Robinhood Road (Winston-Salem) = 10:30am – 2:30pm
Salisbury ELKS Lodge = 1pm – 5pm
Saturday, July 18, 2026
Walnut Cove Fire and Rescue (N Main Street) = 10am – 2pm
Sunday, July 19, 2026
Vietnamese Baptist Church in Jamestown = 9am – 3pm
Canaan UMC in Wallburg community = Noon – 4pm
Monday, July 20, 2026
Elkin Valley Baptist Church (Elkin) = 1:30pm – 6pm
Tuesday, July 21, 2026
Advance Methodist Church on Hwy 801 = 1pm – 5:30pm
Covenant UMC, Skeet Club Road in High Point = 1:30pm – 6pm
Clemmons First Baptist Church = 2pm – 6pm
Summerfield Fire Department = 2pm – 6:30pm
Trinity Memorial United Methodist = 2:30pm – 7pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS