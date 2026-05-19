American Red Cross: Local blood drives (May 20 – 26)
Wednesday, May 20
State Employees Credit Union in Kernersville = 11am – 3pm
Muir’s Chapel United Methodist Church in Greensboro = 1pm – 5pm
Mt. Carmel Friends Church in East Bend = 1pm – 5pm
Dobson Church of Christ = 1pm – 5:30pm
Thursday, May 21
Hurley Family YMCA in Salisbury = 10am – 2pm
Capella Church of Christ in King = 1:30pm – 6pm
Memorial United Methodist Church in Thomasville = 1:30pm – 6pm
Guilford College United Methodist Church in Greensboro = 1:30pm – 6pm
Davie County Library in Mocksville = 2pm – 6:30pm
Friday, May 22, 2026
St. Matthews Episcopal Church in Kernersville = 10:30am – 3pm
Twin County Regional Hospital in Galax, VA = 11am – 3pm
Saturday, May 23
Cedar Square Friends Meeting in Archdale = 9:30pm – 2pm
Trindale Baptist Church in Trinity = 9:30am – 1:30pm
Sunday, May 24
Harmony Methodist in Harmony = 2pm – 6:pm
Monday, May 25 (Memorial Day)
First United Methodist in Pilot Mountain = Noon – 4:30pm
Tuesday, May 26
Covenant Church United Methodist on Skeet Club Road (HP) = 1:30pm – 6pm
American Legion Post 290 in King = 1:30pm – 5:30pm
First Baptist Church in Kernersville = 2pm – 6:30pm
Stokesdale United Methodist Church = 2pm – 7pm
Pfafftown Baptist Church on Transou Road = 3pm – 7pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS