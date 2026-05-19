WHAT'S NEW
image not found image not found image not found image not found
Home American Red Cross: Local blood drives (May 20 – 26)

American Red Cross: Local blood drives (May 20 – 26)

wbfj-verne
May 19, 2026

American Red Cross: Local blood drives

 

Wednesday, May 20

State Employees Credit Union in Kernersville = 11am – 3pm

Muir’s Chapel United Methodist Church in Greensboro = 1pm – 5pm

Mt. Carmel Friends Church in East Bend = 1pm – 5pm

Dobson Church of Christ = 1pm – 5:30pm

 

Thursday, May 21

Hurley Family YMCA in Salisbury = 10am – 2pm

Capella Church of Christ in King = 1:30pm – 6pm

Memorial United Methodist Church in Thomasville = 1:30pm – 6pm

Guilford College United Methodist Church in Greensboro = 1:30pm – 6pm

Davie County Library in Mocksville = 2pm – 6:30pm

 

Friday, May 22, 2026

St. Matthews Episcopal Church in Kernersville = 10:30am – 3pm

Twin County Regional Hospital in Galax, VA  = 11am – 3pm

 

 

Saturday, May 23

Cedar Square Friends Meeting in Archdale = 9:30pm – 2pm

Trindale Baptist Church in Trinity = 9:30am – 1:30pm

 

Sunday, May 24

Harmony Methodist in Harmony = 2pm – 6:pm

 

Monday, May 25 (Memorial Day)

First United Methodist in Pilot Mountain = Noon – 4:30pm

 

 

Tuesday, May 26

Covenant Church United Methodist on Skeet Club Road (HP) = 1:30pm – 6pm

American Legion Post 290 in King = 1:30pm – 5:30pm

First Baptist Church in Kernersville = 2pm – 6:30pm

Stokesdale United Methodist Church = 2pm – 7pm

Pfafftown Baptist Church on Transou Road = 3pm – 7pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

Previous Post «
Next Post

RELATED ARTICLES

Overnight fire in downtown Lexington

wbfj-verne
May 19, 2026

Tuesday News May 19, 2026

wbfj-verne
May 19, 2026

May is Melanoma Awareness Month

wbfj-verne
May 18, 2026

Heat Safety Week (May 18-22)

wbfj-verne
May 18, 2026

Monday News May 18, 2026

wbfj-verne
May 18, 2026

2026 Summer Camps

wbfj-kurt
May 17, 2026
WBFJ Your Family Station

SIGN UP FOR WBFJ’S WEDNESDAY WORD

The WBFJ Wednesday Word is a weekly email written by the WBFJ Staff. It’s short, simple, encouraging and provides a look behind the microphone to the heart of this ministry and the people that help make it happen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.