Local blood drives for Sept 17 – 21, 2026
American Red Cross: Local blood drives for Sept 17 – 21, 2026
Thursday, September 17
Forbush High School in East Bend = 7:30am – 1pm
Guilford College UMC in Greensboro = 1:30pm – 6pm
Davie County Library in Mocksville = 2pm – 6:30pm
Friday, September 18
St. Pius X Catholic Banquet Hall in Greensboro = 9am – 5pm
First Bank High Point, N Main Street (HP) = 11am – 3pm
Saturday, September 19
Bethany Baptist Church in North Wilkesboro = 8:30am – 1pm
Jonesville Civic Center = 9:30am – 2pm
Morehead Recreation Center in High Point = 11am – 3pm
Sunday, September 20
Union Grove Baptist Church in Arcadia = noon – 4pm
Highland Park Baptist Church in Mount Airy = 11am – 4pm
Monday, September 21, 2026
Elkin Valley Baptist Church = 1:30pm – 6pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS