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Local blood drives for Sept 17 – 21, 2026

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September 16, 2026

American Red Cross: Local blood drives for Sept 17 – 21, 2026

 

Thursday, September 17

Forbush High School in East Bend = 7:30am – 1pm

Guilford College UMC in Greensboro = 1:30pm – 6pm

Davie County Library in Mocksville = 2pm – 6:30pm

 

 

Friday, September 18

St. Pius X Catholic Banquet Hall in Greensboro = 9am – 5pm

First Bank High Point, N Main Street (HP) = 11am – 3pm

 

 

Saturday, September 19

Bethany Baptist Church in North Wilkesboro = 8:30am – 1pm

Jonesville Civic Center = 9:30am – 2pm

Morehead Recreation Center in High Point = 11am – 3pm

 

 

Sunday, September 20

Union Grove Baptist Church in Arcadia = noon – 4pm

Highland Park Baptist Church in Mount Airy = 11am – 4pm

 

 

Monday, September 21, 2026

Elkin Valley Baptist Church = 1:30pm – 6pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

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