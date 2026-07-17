Voting in NC: Are you registered?
November 3rd is mid-term Election Day in North Carolina
Don’t wait to update your voter information or even register to vote in November.
Contact or visit your county Board of Elections with any questions.
View Your Voter Registration Status online! https://vt.ncsbe.gov/RegLkup/
Sample ballot for upcoming election in November.
Your Election Day polling place (you can Early Vote in YOUR county of residence)
Get More Information about voting in North Carolina
Updating your Voter Registration
…and Photo ID requirement https://www.ncsbe.gov/voting/voter-id