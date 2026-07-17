WHAT'S NEW
image not found image not found image not found image not found
Home Voting in NC: Are you registered?

Voting in NC: Are you registered?

wbfj-verne
July 17, 2026

November 3rd is mid-term Election Day in North Carolina

Don’t wait to update your voter information or even register to vote in November.

Contact or visit your county Board of Elections with any questions.

 

View Your Voter Registration Status online! https://vt.ncsbe.gov/RegLkup/

Sample ballot for upcoming election in November.

Your Election Day polling place (you can Early Vote in YOUR county of residence)

 

Get More Information about voting in North Carolina

Updating your Voter Registration

Ways to Register

…and Photo ID requirement https://www.ncsbe.gov/voting/voter-id

https://www.ncsbe.gov/

Previous Post «
Next Post »

RELATED ARTICLES

Friday News July 17, 2026

wbfj-verne
July 17, 2026

Vacation Bible Schools 2026

wbfj-kurt
July 17, 2026

NC Cooperative Extension, Forsyth County Center (Open House)

wbfj-verne
July 17, 2026

SUN@5 (July 19, 2026)

wbfj-verne
July 16, 2026

American Red Cross: Local blood drives (July 17 – 21)

wbfj-verne
July 16, 2026

Avoiding Cyclospora, the ‘explosive diarrhea’ food born parasite

wbfj-verne
July 16, 2026
WBFJ Your Family Station

SIGN UP FOR WBFJ’S WEDNESDAY WORD

The WBFJ Wednesday Word is a weekly email written by the WBFJ Staff. It’s short, simple, encouraging and provides a look behind the microphone to the heart of this ministry and the people that help make it happen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.