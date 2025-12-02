WHAT'S NEW
image not found image not found image not found image not found
Home CrossMovement Dance presents The Nutcracker

CrossMovement Dance presents The Nutcracker

wbfj-verne
December 2, 2025

CrossMovement Dance presents The Nutcracker
Edward C Smith Civic Center, Lexington
Friday (Dec 12) at 7pm
Saturday (Dec 13) at 2pm AND 7pm
Sunday (Dec 14) at 2pm
Experience this timeless classic. Fun for all ages.
Thanks to Meredith Worley (and dancers) for stopping by the WBFJ studios on Wednesday morning (Dec 3) with Wally and Verne!
Find out more about CrossMovement Dance at https://www.crossmovementdance.com/

Previous Post «
Next Post »

RELATED ARTICLES

Local blood drives

wbfj-verne
December 2, 2025

Salvation Army Red Kettle campaign (local)

wbfj-verne
December 2, 2025

Tuesday News for December 02, 2025

wbfj-verne
December 2, 2025

WBFJ Christmas Blessing

wdecker_wbfj
December 2, 2025

Monday News for December 01, 2025

wbfj-verne
December 1, 2025

Friday Nov 28th News

wdecker_wbfj
November 30, 2025
WBFJ Your Family Station

SIGN UP FOR WBFJ’S WEDNESDAY WORD

The WBFJ Wednesday Word is a weekly email written by the WBFJ Staff. It’s short, simple, encouraging and provides a look behind the microphone to the heart of this ministry and the people that help make it happen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.