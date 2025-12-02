CrossMovement Dance presents The Nutcracker
CrossMovement Dance presents The Nutcracker
Edward C Smith Civic Center, Lexington
Friday (Dec 12) at 7pm
Saturday (Dec 13) at 2pm AND 7pm
Sunday (Dec 14) at 2pm
Experience this timeless classic. Fun for all ages.
Ticket information at http://dancestudio-pro.com/tickets/crossmovementdance
Thanks to Meredith Worley (and dancers) for stopping by the WBFJ studios on Wednesday morning (Dec 3) with Wally and Verne!
Find out more about CrossMovement Dance at https://www.crossmovementdance.com/