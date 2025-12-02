WHAT'S NEW
Local blood drives

December 2, 2025

American Red Cross: Local blood drives

Wednesday, December 3, 2025

Pierce-Jefferson Kernersville Chapel, West Mountain Street = 10am – 2pm

Fellowship Presbyterian Church (Greensboro) = Noon – 4pm

Mary Alice Warren Community Center (Lewisville) = 1pm – 5:30pm

St. Francis of Assisi in Mocksville = 2pm – 6pm

 

Thursday, December 4, 2025

Atrium Health Wake Forest Baptist (Winston Salem) = 10am – 2:30pm

Archdale Rec Center = 8:30pm -1pm

Triad Church on Sunshine Way in Greensboro = 2pm – 6:30pm

Emerywood Baptist Church, Country Club Road in High Point = 2pm – 6:30pm

Mount Pisgah Church in Greensboro = 2:30pm – 7pm

 

Friday, December 5, 2025

Novant Health Kernersville Medical Center = 8am – 1:30pm

West Stokes High School in King = 8am – 1:30pm

 

 

Saturday, December 6, 2025

Hilltop Baptist Church in Thomasville = 9am – 1pm

Hartley YMCA in High Point = 9am – 1:30pm

 

Sunday, December 7, 2025

Oak Forest United Methodist Church in Midway = 12:30pm – 5pm

Vietnamese Baptist Church in Jamestown = 9am – 2pm

Westfield Volunteer Fire Dept in Pilot Mountain = Noon – 4:30pm

Woodleaf United Methodist Church (Woodleaf) = 1pm – 5:30pm

 

Monday, December 8, 2025

Oak Ridge Methodist Church = 1:30 – 6:30pm

Davidson Health & Rehab, Old Salisbury Road in Lexington = 10am – 2pm

Fairfield Community Church in High Point = 2pm – 7pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

