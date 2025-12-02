Local blood drives
American Red Cross: Local blood drives
Wednesday, December 3, 2025
Pierce-Jefferson Kernersville Chapel, West Mountain Street = 10am – 2pm
Fellowship Presbyterian Church (Greensboro) = Noon – 4pm
Mary Alice Warren Community Center (Lewisville) = 1pm – 5:30pm
St. Francis of Assisi in Mocksville = 2pm – 6pm
Thursday, December 4, 2025
Atrium Health Wake Forest Baptist (Winston Salem) = 10am – 2:30pm
Archdale Rec Center = 8:30pm -1pm
Triad Church on Sunshine Way in Greensboro = 2pm – 6:30pm
Emerywood Baptist Church, Country Club Road in High Point = 2pm – 6:30pm
Mount Pisgah Church in Greensboro = 2:30pm – 7pm
Friday, December 5, 2025
Novant Health Kernersville Medical Center = 8am – 1:30pm
West Stokes High School in King = 8am – 1:30pm
Saturday, December 6, 2025
Hilltop Baptist Church in Thomasville = 9am – 1pm
Hartley YMCA in High Point = 9am – 1:30pm
Sunday, December 7, 2025
Oak Forest United Methodist Church in Midway = 12:30pm – 5pm
Vietnamese Baptist Church in Jamestown = 9am – 2pm
Westfield Volunteer Fire Dept in Pilot Mountain = Noon – 4:30pm
Woodleaf United Methodist Church (Woodleaf) = 1pm – 5:30pm
Monday, December 8, 2025
Oak Ridge Methodist Church = 1:30 – 6:30pm
Davidson Health & Rehab, Old Salisbury Road in Lexington = 10am – 2pm
Fairfield Community Church in High Point = 2pm – 7pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS