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Home Summer Blood Supplies are Extremely LOW

Summer Blood Supplies are Extremely LOW

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July 28, 2026

 The American Red Cross has declared only the second national blood crisis in its history.

Local blood drives  through the American Red Cross…

Tuesday, July 28, 2026

Ciener Botanical Garden in Kernersville = 11am – 3:30pm

Stokesdale Christian Church = 2pm – 7pm

First Presbyterian Church of Salisbury = 2pm – 6:30pm

Poplar Springs Christian Church in King = 2:30pm – 6:30pm

Salem Baptist Church on Rockford Road in Dobson = 2:30pm – 7pm

 

Wednesday, July 29, 2026

Lebanon Baptist Church on Hicone Rd in Greensboro = 8:30am – 1pm

Kernersville Health Care Center = 9am – 3pm

 

Thursday, July 30, 2026

United Way of Greater High Point on Philips Avenue = 11am – 3pm

Calvary Baptist Church (Peace Haven and Country Club) in Winston Salem = 2:30pm – 7pm

 

Friday, July 31, 2026

Davie County Library in Mocksville = 11:30am – 4pm

 

Saturday, August 1, 2026

Hartley YMCA in High Point = 9am – 1:30pm

Hillsdale Animal Hospital in Advance = 10am – 2pm

 

Sunday, August 2, 2026

Oak Forest United Methodist Church in Midway = 12:30pm – 5pm

Mount Zion Baptist Church in Greensboro = 10am – 2pm

St. Matthews Lutheran Church in Salisbury = Noon – 5pm

 

Monday, August 3, 2026

Stallings Memorial Baptist in Salisbury = 11:30am – 4pm

Central Methodist Church in Denton = 2pm – 6:30pm

Gospel Baptist Church in Archdale = 3pm – 7:30pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

 

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