Summer Blood Supplies are Extremely LOW
The American Red Cross has declared only the second national blood crisis in its history.
Local blood drives through the American Red Cross…
Tuesday, July 28, 2026
Ciener Botanical Garden in Kernersville = 11am – 3:30pm
Stokesdale Christian Church = 2pm – 7pm
First Presbyterian Church of Salisbury = 2pm – 6:30pm
Poplar Springs Christian Church in King = 2:30pm – 6:30pm
Salem Baptist Church on Rockford Road in Dobson = 2:30pm – 7pm
Wednesday, July 29, 2026
Lebanon Baptist Church on Hicone Rd in Greensboro = 8:30am – 1pm
Kernersville Health Care Center = 9am – 3pm
Thursday, July 30, 2026
United Way of Greater High Point on Philips Avenue = 11am – 3pm
Calvary Baptist Church (Peace Haven and Country Club) in Winston Salem = 2:30pm – 7pm
Friday, July 31, 2026
Davie County Library in Mocksville = 11:30am – 4pm
Saturday, August 1, 2026
Hartley YMCA in High Point = 9am – 1:30pm
Hillsdale Animal Hospital in Advance = 10am – 2pm
Sunday, August 2, 2026
Oak Forest United Methodist Church in Midway = 12:30pm – 5pm
Mount Zion Baptist Church in Greensboro = 10am – 2pm
St. Matthews Lutheran Church in Salisbury = Noon – 5pm
Monday, August 3, 2026
Stallings Memorial Baptist in Salisbury = 11:30am – 4pm
Central Methodist Church in Denton = 2pm – 6:30pm
Gospel Baptist Church in Archdale = 3pm – 7:30pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS