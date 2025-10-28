WHAT'S NEW
American Red Cross: Local blood drives

October 28, 2025

American Red Cross: Local blood drives (Oct 29 – Nov 05, 2025)

 

Wednesday, October 29, 2025

East Davidson High School (Thomasville) = 8:30am – 1:30pm

Davie Family YMCA in Mocksville = 9am – 1pm

WSSU (Anderson Center) Martin Luther King Jr Dr (WS) = Noon – 4pm

New Garden Friends School (Greensboro) = 2pm – 6pm

 

Thursday, October 30, 2025

Phoenix Academy High School, Clinard Farms Rd (HP) = 8am – 1pm

State Employees Credit Union (Penny Road in HP) = 11am – 3pm

 

Friday, October 31, 2025

Guilford College (Hege Library) W. Friendly Ave (Greensboro) = 10am – 3pm

UNC School of the Arts, S. Main Street (WS) = 11am – 3:30pm

 

Saturday, November 1, 2025

Washington Street Community Center (High Point) = 9am – 1pm

The Rock Church in King = 9:30am – 1:30pm

Southgate Baptist Church (Thomasville) = 10am – 2pm

 

Sunday, November 2, 2025

Churchland Baptist Church on Highway 150 (Churchland) = 1:30pm – 6pm

Poplar Ridge Friends Meeting in Trinity = 1:30pm – 6pm

 

Monday, November 3, 2025

YMCA-Robinhood Road (Winston Salem) = 10am – 2pm

New Philadelphia Moravian Church, Country Club Road (WS) = 2pm – 7pm

 

Tuesday, November 4, 2025

R.J. Reynolds- Plaza Building downtown Winston-Salem = 9:30am 1:30pm

Atkins High School, Old Greensboro Rd (WS) = 10am – 2:30pm

Bethel Methodist Church in Oak Ridge = 1:30pm – 6pm

 

Wednesday, November 5, 2025

Allegacy Federal Credit Union, Westbrook Plaza Drive (WS) = 8am – noon

South Stokes High School (Walnut Cove) = 8:30am – 1:30pm

Davidson-Davie Community College (Thomasville location)  = 9am – 1:30pm

Westchester Country Day School on Old Greensboro Road (HP) = 10am – 2:30pm

Wake Forest University (Benson Center) in Winston-Salem = 12:30pm – 5:30pm

Brookstown UMC Yadkinville Road (Pfafftown) = 1:30pm – 5:30pm

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

