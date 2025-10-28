American Red Cross: Local blood drives
American Red Cross: Local blood drives (Oct 29 – Nov 05, 2025)
Wednesday, October 29, 2025
East Davidson High School (Thomasville) = 8:30am – 1:30pm
Davie Family YMCA in Mocksville = 9am – 1pm
WSSU (Anderson Center) Martin Luther King Jr Dr (WS) = Noon – 4pm
New Garden Friends School (Greensboro) = 2pm – 6pm
Thursday, October 30, 2025
Phoenix Academy High School, Clinard Farms Rd (HP) = 8am – 1pm
State Employees Credit Union (Penny Road in HP) = 11am – 3pm
Friday, October 31, 2025
Guilford College (Hege Library) W. Friendly Ave (Greensboro) = 10am – 3pm
UNC School of the Arts, S. Main Street (WS) = 11am – 3:30pm
Saturday, November 1, 2025
Washington Street Community Center (High Point) = 9am – 1pm
The Rock Church in King = 9:30am – 1:30pm
Southgate Baptist Church (Thomasville) = 10am – 2pm
Sunday, November 2, 2025
Churchland Baptist Church on Highway 150 (Churchland) = 1:30pm – 6pm
Poplar Ridge Friends Meeting in Trinity = 1:30pm – 6pm
Monday, November 3, 2025
YMCA-Robinhood Road (Winston Salem) = 10am – 2pm
New Philadelphia Moravian Church, Country Club Road (WS) = 2pm – 7pm
Tuesday, November 4, 2025
R.J. Reynolds- Plaza Building downtown Winston-Salem = 9:30am 1:30pm
Atkins High School, Old Greensboro Rd (WS) = 10am – 2:30pm
Bethel Methodist Church in Oak Ridge = 1:30pm – 6pm
Wednesday, November 5, 2025
Allegacy Federal Credit Union, Westbrook Plaza Drive (WS) = 8am – noon
South Stokes High School (Walnut Cove) = 8:30am – 1:30pm
Davidson-Davie Community College (Thomasville location) = 9am – 1:30pm
Westchester Country Day School on Old Greensboro Road (HP) = 10am – 2:30pm
Wake Forest University (Benson Center) in Winston-Salem = 12:30pm – 5:30pm
Brookstown UMC Yadkinville Road (Pfafftown) = 1:30pm – 5:30pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS