American Red Cross: Local blood drives
Wednesday, April 29, 2026
North Rowan High School in Spencer = 8am – noon
Mount Airy High School = 8am – 2pm
The Academy at Smith in Greensboro = 10am – 2:30pm
Atrium Health Wake Forest Baptist – Davie Medical Center in Bermuda Run = 11:30am – 4pm
First Lutheran Church in Lexington = 2pm – 6:30pm
Elkin Elementary School = 2pm – 6pm
Thursday, April 30, 2026
Davie Family YMCA in Mocksville = 9am – 1pm
Guilford College (Hege Library) in Greensboro = 10am – 3pm
Greensboro Masonic Lodge on W Market Street in Greensboro = Noon – 4:30pm
Triad Church on Sunshine Way in Greensboro = 2pm – 6:30pm
Friday, May 1, 2026
Salisbury Department of Veterans Affairs = 9am – 1:30pm
Saturday, May 2, 2026
Greek Orthodox Church on Keating Drive in Winston-Salem = 9am – 2pm
Hillsdale Animal Hospital in Advance = 10am – 2pm
Sunday, May 3, 2026
Forbush Friends Meeting in East Bend = 1pm – 5:30pm
Monday, May 4, 2026
Atrium Health Wake Forest Baptist / Lexington Medical Center = 1:30pm – 5:30pm
Spears Family YMCA in Greensboro = Noon – 4pm
Stallings Memorial Baptist, S Main Street in Salisbury = 11:30am – 4pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS