Home American Red Cross: Local blood drives

American Red Cross: Local blood drives

April 27, 2026

American Red Cross /  Local blood drives

 

Wednesday, April 29, 2026

North Rowan High School in Spencer = 8am – noon

Mount Airy High School = 8am – 2pm

The Academy at Smith in Greensboro = 10am – 2:30pm

Atrium Health Wake Forest Baptist  – Davie Medical Center in Bermuda Run = 11:30am – 4pm

First Lutheran Church in Lexington = 2pm – 6:30pm

Elkin Elementary School = 2pm – 6pm

 

 

Thursday, April 30, 2026

Davie Family YMCA in Mocksville = 9am – 1pm

Guilford College (Hege Library) in Greensboro = 10am – 3pm

Greensboro Masonic Lodge on W Market Street in Greensboro = Noon – 4:30pm

Triad Church on Sunshine Way in Greensboro = 2pm – 6:30pm

 

 

Friday, May 1, 2026

Salisbury Department of Veterans Affairs = 9am – 1:30pm

 

 

 

Saturday, May 2, 2026

Greek Orthodox Church on Keating Drive in Winston-Salem = 9am – 2pm

Hillsdale Animal Hospital in Advance = 10am – 2pm

 

 

Sunday, May 3, 2026

Forbush Friends Meeting in East Bend = 1pm – 5:30pm

 

 

 

Monday, May 4, 2026

Atrium Health Wake Forest Baptist  / Lexington Medical Center = 1:30pm – 5:30pm

Spears Family YMCA in Greensboro = Noon – 4pm

Stallings Memorial Baptist, S Main Street in Salisbury = 11:30am – 4pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

