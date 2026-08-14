American Red Cross: Local blood drives August 14 – 18, 2026
Summer Blood Supplies are Extremely LOW
Blood donors are needed!!!
American Red Cross: Local blood drives
Friday, August 14, 2026
Novant Health Kernersville Medical Center = 9am – 1:30pm
Yadkinville UMC = 12:30pm – 5pm
Saturday, August 15
Cox’s Harley-Davidson in Asheboro = 10am – 2pm
Sunday, August 16
Christ United Methodist Church in Greensboro = 8am – 1pm
Union Cross Fire Department in Kernersville = 11am – 3:30pm
Monday, August 17
New Philadelphia Moravian Church on Country Club Road (WS) = 2pm – 7pm
Kernersville Wesleyan Church = 2pm – 6:30pm
Elkin Valley Baptist Church = 1:30pm – 6pm
Tuesday, August 18
Atrium Health Lexington Medical Center = 1:30pm – 5:30pm
First Baptist Church in Kernersville = 1:30pm – 7pm
Palmyra Methodist Church on Hwy 8 in Germanton = 2pm – 6:30pm
Mt. Pleasant United Methodist Church in Greensboro = 2:30pm – 7pm
Copeland Community Building in Dobson = 2pm – 6pm
Stokes-Rockingham Fire & Rescue in Pine Hall = 3pm – 7:30pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS