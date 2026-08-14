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Home American Red Cross: Local blood drives August 14 – 18, 2026

American Red Cross: Local blood drives August 14 – 18, 2026

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August 14, 2026

Summer Blood Supplies are Extremely LOW

Blood donors are needed!!!

 

American Red Cross: Local blood drives  

 

Friday, August 14, 2026

Novant Health Kernersville Medical Center = 9am – 1:30pm

Yadkinville UMC = 12:30pm – 5pm

 

 

 

Saturday, August 15

Cox’s Harley-Davidson in Asheboro = 10am – 2pm

 

 

Sunday, August 16

Christ United Methodist Church in Greensboro = 8am – 1pm

Union Cross Fire Department in Kernersville = 11am – 3:30pm

 

 

 

Monday, August 17

New Philadelphia Moravian Church on Country Club Road (WS) = 2pm – 7pm

Kernersville Wesleyan Church = 2pm – 6:30pm

Elkin Valley Baptist Church = 1:30pm – 6pm

 

 

 

Tuesday, August 18

Atrium Health Lexington Medical Center = 1:30pm – 5:30pm

First Baptist Church in Kernersville = 1:30pm – 7pm

Palmyra Methodist Church on Hwy 8 in Germanton = 2pm – 6:30pm

Mt. Pleasant United Methodist Church in Greensboro = 2:30pm – 7pm

Copeland Community Building in Dobson = 2pm – 6pm

Stokes-Rockingham Fire & Rescue in Pine Hall = 3pm – 7:30pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

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