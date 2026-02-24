American Red Cross: Local blood drives (Feb 25 – March 4)

WHAT'S NEW
American Red Cross: Local blood drives

Wednesday, February 25, 2026

South Davidson High School in Denton = 10am – 2:30pm

Union Grove Amish in Hamptonville = 12 noon – 4pm

Westfield Elementary School in Pilot Mountain = 1pm – 5pm

American Legion Post 342 in Salisbury = 1:30pm – 5:30pm

Summerfield Charter Academy = 1:30pm – 6pm

Mount Airy Middle School = 2:30pm – 6:30pm

 

Thursday, February 26, 2026

Triad Math and Science Academy in Greensboro = 10am – 2:30pm

Catawba College in Salisbury = 10am – 2:30pm

Cedar Ridge Elementary School in Lowgap = 1pm – 5pm

Baptist Home Church in North Wilkesboro = 2pm – 6:30pm

 

Friday, February 27, 2026

Forbush High School in East Bend = 7:30am – 1pm

Forsyth Country Day on Shallowford Rd in Lewisville = 9am – 1:30pm

 

Saturday, February 28, 2026

Heavenview United Pentecostal Church on Clemmonsville Road (WS) = 9am – 1:30pm

Springfield Friends Meeting in High Point = 9:30am – 2pm

 

Sunday, March 1, 2026

Canaan UMC in Wallburg = 11:30am – 4pm

Bethel Lutheran Church in Salisbury = 1pm – 5:30pm

 

Monday, March 2, 2026

Stallings Memorial Baptist in Salisbury = 11:30am – 4pm

Adams Farm Community Church in Jamestown = 2:30pm – 7pm

 

Tuesday, March 3, 2026

Atrium Health Wake Forest Baptist / Internal Medicine in High Point = 10am – 2:30pm

Davidson Health & Rehab on Old Salisbury Rd = 10am – 2pm

Hillcrest Baptist Church in Ridgeway (Virginia) = 1pm – 6pm

Becks Lutheran Church in Lexington = 2pm – 6:30pm

Mount Pisgah Church in Greensboro = 2:30pm – 7pm

 

Wednesday, March 4, 2026

Atkins Academic & Technology High School (WS) = 10am – 2:30pm

Brookstown UMC Pfafftown = 1:30pm – 5:30pm

Ragsdale Family YMCA in Jamestown = 2pm – 6pm

Sheets Memorial Christian School, Cotton Grove Rd in Lexington = 2pm – 6:30pm

Southeastern Stokes Middle in Walnut Cove = 2pm – 6:30pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

 

 

