American Red Cross: Local blood drives (Feb 25 – March 4)
American Red Cross: Local blood drives
Wednesday, February 25, 2026
South Davidson High School in Denton = 10am – 2:30pm
Union Grove Amish in Hamptonville = 12 noon – 4pm
Westfield Elementary School in Pilot Mountain = 1pm – 5pm
American Legion Post 342 in Salisbury = 1:30pm – 5:30pm
Summerfield Charter Academy = 1:30pm – 6pm
Mount Airy Middle School = 2:30pm – 6:30pm
Thursday, February 26, 2026
Triad Math and Science Academy in Greensboro = 10am – 2:30pm
Catawba College in Salisbury = 10am – 2:30pm
Cedar Ridge Elementary School in Lowgap = 1pm – 5pm
Baptist Home Church in North Wilkesboro = 2pm – 6:30pm
Friday, February 27, 2026
Forbush High School in East Bend = 7:30am – 1pm
Forsyth Country Day on Shallowford Rd in Lewisville = 9am – 1:30pm
Saturday, February 28, 2026
Heavenview United Pentecostal Church on Clemmonsville Road (WS) = 9am – 1:30pm
Springfield Friends Meeting in High Point = 9:30am – 2pm
Sunday, March 1, 2026
Canaan UMC in Wallburg = 11:30am – 4pm
Bethel Lutheran Church in Salisbury = 1pm – 5:30pm
Monday, March 2, 2026
Stallings Memorial Baptist in Salisbury = 11:30am – 4pm
Adams Farm Community Church in Jamestown = 2:30pm – 7pm
Tuesday, March 3, 2026
Atrium Health Wake Forest Baptist / Internal Medicine in High Point = 10am – 2:30pm
Davidson Health & Rehab on Old Salisbury Rd = 10am – 2pm
Hillcrest Baptist Church in Ridgeway (Virginia) = 1pm – 6pm
Becks Lutheran Church in Lexington = 2pm – 6:30pm
Mount Pisgah Church in Greensboro = 2:30pm – 7pm
Wednesday, March 4, 2026
Atkins Academic & Technology High School (WS) = 10am – 2:30pm
Brookstown UMC Pfafftown = 1:30pm – 5:30pm
Ragsdale Family YMCA in Jamestown = 2pm – 6pm
Sheets Memorial Christian School, Cotton Grove Rd in Lexington = 2pm – 6:30pm
Southeastern Stokes Middle in Walnut Cove = 2pm – 6:30pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS