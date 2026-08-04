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Fair Food Contests at the Carolina Classic

wbfj-verne
August 4, 2026

Fall is just around the corner (Sept 22) 😊
Less than two months until the Carolina Classic Fair in Winston-Salem, NC.

Talking ‘fair food contests’ with…
Steve Rogers, Director of Special Foods with the Carolina Classic Fair in Winston-Salem.
Davis Hill, Assistant coordinator of Special Foods

‘WBFJ Heavenly Cake Contest’ sponsored by Your Family Station WBFJ!
Wanna participate in the ‘WBFJ Heavenly Cake Contest’?
There are two divisions: Adult division + Youth division (age 7-17)
The ‘WBFJ Heavenly Cake Contest’ (date) Friday night, October 9, 2026
*Sign up today at www.wbfj.org. Deadline is September 1.
wbfj.fm/wbfj-heavenly-cake-contest/

Special Food Workshops facilitated by Davis Hill during the Carolina Classic Fair (336) 960-0274

Additional Fair Food Contests at this year’s Carolina Classic.
Details: carolinaclassicfair.com/competitive-entries/ Deadline to sign up is September 1.

The Carolina Classic Fair runs October 02-11, 2026 in Winston-Salem, NC.

*As heard on the WBFJ Morning Show with Wally and Verne on Tuesday, August 4, 2026

 

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