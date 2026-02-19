WHAT'S NEW
Heart Healthy Tips

February 19, 2026

February is Heart Health Awareness Month

Every 40 seconds, someone in the US experiences a heart attack.

www.cdc.gov/chronicdisease/reso…hic/hearthealth.htm

 

Life’s Essential 8 are the key measures for improving and maintaining cardiovascular health.  https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-lifestyle/lifes-essential-8

 

Keep your heart healthy (Tips)

https://odphp.health.gov/myhealthfinder/health-conditions/heart-health/keep-your-heart-healthy

 

 

*Dr Laura Torres, Oak Street Health in Greensboro (Novant Health)

