Heart Healthy Tips
February is Heart Health Awareness Month
Every 40 seconds, someone in the US experiences a heart attack.
www.cdc.gov/chronicdisease/reso…hic/hearthealth.htm
Life’s Essential 8 are the key measures for improving and maintaining cardiovascular health. https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-lifestyle/lifes-essential-8
Keep your heart healthy (Tips)
https://odphp.health.gov/myhealthfinder/health-conditions/heart-health/keep-your-heart-healthy
*Dr Laura Torres, Oak Street Health in Greensboro (Novant Health)