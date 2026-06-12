Local blood drives
American Red Cross / Local blood drives
Friday, June 12, 2026
North Davidson Library
Critcher Drive in Welcome
9:00 AM – 1:00 PM
Boonville Baptist Church
2:00 PM – 6:00 PM
Saturday, June 13, 2026
Holy Family Catholic Church
Kinnamon Road in Winston Salem
8:00 AM – 12:30 PM
Antioch Baptist Church
Mount Airy, NC 27030
9:30 AM – 2:00 PM
Monday, June 15, 2026
High Point Rockers
Lindsay Street in High Point
12:00 PM – 04:30 PM
Elkin Valley Baptist Church
1:30 PM – 6:00 PM
Kernersville Wesleyan Church
North Main Street in Kernersville
2:00 PM – 6:30 PM
Open Door Baptist Church in Archdale
2:30 PM – 7:00 PM
Tuesday, June 16, 2026
Kingswood Methodist Church
University Parkway in Rural Hall
1:00 PM – 5:30 PM
Salem One in Kernersville
1:00 PM – 5:30 PM
Fulp Moravian Church in Walnut Cove
2:00 PM – 6:00 PM
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS