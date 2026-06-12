WHAT'S NEW
image not found image not found image not found image not found
Home Local blood drives

Local blood drives

wbfj-verne
June 12, 2026

American Red Cross /  Local blood drives  

Friday, June 12, 2026

North Davidson Library

Critcher Drive in Welcome

9:00 AM – 1:00 PM

 

Boonville Baptist Church

2:00 PM – 6:00 PM

 

Saturday, June 13, 2026

Holy Family Catholic Church

Kinnamon Road in Winston Salem

8:00 AM – 12:30 PM

 

Antioch Baptist Church

Mount Airy, NC 27030

9:30 AM – 2:00 PM

 

 

Monday, June 15, 2026

High Point Rockers

Lindsay Street in High Point

12:00 PM – 04:30 PM

 

Elkin Valley Baptist Church

1:30 PM – 6:00 PM

 

Kernersville Wesleyan Church

North Main Street in Kernersville

2:00 PM – 6:30 PM

 

Open Door Baptist Church in Archdale

2:30 PM – 7:00 PM

 

Tuesday, June 16, 2026

Kingswood Methodist Church

University Parkway in Rural Hall

1:00 PM – 5:30 PM

 

Salem One in Kernersville

1:00 PM – 5:30 PM

 

Fulp Moravian Church in Walnut Cove

2:00 PM – 6:00 PM

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

 

 

Previous Post «
Next Post

RELATED ARTICLES

Upcoming FREE ‘Money Smart’ seminars (June / July)

wbfj-verne
June 12, 2026

CAIN IN CONCERT

wdecker_wbfj
June 12, 2026

Friday News June 12, 2026

wbfj-verne
June 12, 2026

SUN@5 for June 14, 2026

wbfj-verne
June 11, 2026

Alert in Winston-Salem: Water fluctuation / discoloration

wbfj-verne
June 11, 2026

Thursday News June 11, 2026

wbfj-verne
June 11, 2026
WBFJ Your Family Station

SIGN UP FOR WBFJ’S WEDNESDAY WORD

The WBFJ Wednesday Word is a weekly email written by the WBFJ Staff. It’s short, simple, encouraging and provides a look behind the microphone to the heart of this ministry and the people that help make it happen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.