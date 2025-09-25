WHAT'S NEW
Local Blood Drives

September 25, 2025

American Red Cross: Local blood drives (Sept 26 – 30, 2025)

 

Friday, September 26, 2025

St. Matthews Episcopal Church in Kernersville = 11am – 3pm

Jericho Church of Christ in Mocksville = 2:30pm – 7pm

 

 

Saturday, September 27, 2025

Piney Grove Elementary School in Kernersville = 9am – 1pm

Hayworth Wesleyan Church in High Point = 9:30am – 2pm

 

Sunday, September 28, 2025

Providence Wesleyan in Archdale = 1:30pm – 6pm

 

 

 

Monday, September 29, 2025

Pilot Mountain First United Methodist Church = Noon – 4:30pm

 

Tuesday, September 30, 2025

Mt Tabor High School in Winston Salem =8:30 am – 2:30 pm

 

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

