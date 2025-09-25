Local Blood Drives
American Red Cross: Local blood drives (Sept 26 – 30, 2025)
Friday, September 26, 2025
St. Matthews Episcopal Church in Kernersville = 11am – 3pm
Jericho Church of Christ in Mocksville = 2:30pm – 7pm
Saturday, September 27, 2025
Piney Grove Elementary School in Kernersville = 9am – 1pm
Hayworth Wesleyan Church in High Point = 9:30am – 2pm
Sunday, September 28, 2025
Providence Wesleyan in Archdale = 1:30pm – 6pm
Monday, September 29, 2025
Pilot Mountain First United Methodist Church = Noon – 4:30pm
Tuesday, September 30, 2025
Mt Tabor High School in Winston Salem =8:30 am – 2:30 pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS