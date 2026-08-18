Local blood drives (August 19 – 24)
Summer Blood Supplies are Extremely LOW / Blood donors are needed!!!
American Red Cross: Local blood drives
Wednesday, August 19, 2026
Showplace in High Point = 10am – 2pm
Surry County Government Center in Dobson = 10am – 2:30pm
Elkin First Baptist Church = 1pm – 5pm
Lutheran Church of Our Father, Groometown Road in Greensboro = 2pm – 6pm
Yadkin Family YMCA in Yadkinville = 2pm – 6:30pm
Mountain View Baptist Church in Low Gap = 3pm – 7pm
Thursday, August 20, 2026
Kernersville Family YMCA (West Mountain Street) = 9am – 1:30pm
King Moravian Church on Dalton Street = 1pm – 5:30pm
Mountain View Baptist Church in Hamptonville = 1pm – 5pm
Memorial UMC in Thomasville = 1:30pm – 6pm
Guilford College United Methodist in Greensboro = 1:30pm – 6pm
Davie County Library in Mocksville = 2pm – 6:30pm
Friday, August 21, 2026
Atrium Health Wake Forest Baptist (West 1st Street, WS) = 10am – 2pm
Rowan County Rescue Squad in Salisbury = 11:30am – 3:30pm
Shady Grove Global Methodist (Wallburg community) = 1:30pm – 6pm
Saturday, August 22, 2026
Grace Presbyterian on Hopkins Road in Kernersville = 9am – 1:30pm
Center Global Methodist Church in Yadkinville = 9am – 2pm
St. Christopher’s Episcopal Church on Eastchester Drive in High Point = 9:30am – 1:30pm
Sunday, August 23, 2026
Midway Methodist Church, Old Highway 52 (Midway) = 11:30am – 4pm
Monday, August 24, 2026
Trinity United Methodist Church, West Dalton Street in King = 2pm – 7pm
Franklin Baptist Church in Salisbury = 2:30pm – 7pm
Carolina Memorial Baptist Church in Thomasville = 3pm – 7:30pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS