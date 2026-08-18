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Home Local blood drives (August 19 – 24)

Local blood drives (August 19 – 24)

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August 18, 2026

 Summer Blood Supplies are Extremely LOW  /   Blood donors are needed!!!

 American Red Cross: Local blood drives

Wednesday, August 19, 2026

Showplace in High Point = 10am – 2pm

Surry County Government Center in Dobson = 10am – 2:30pm

Elkin First Baptist Church = 1pm – 5pm

Lutheran Church of Our Father, Groometown Road in Greensboro = 2pm – 6pm

Yadkin Family YMCA in Yadkinville = 2pm – 6:30pm

Mountain View Baptist Church in Low Gap = 3pm – 7pm

 

Thursday, August 20, 2026

Kernersville Family YMCA (West Mountain Street) = 9am – 1:30pm

King Moravian Church on Dalton Street = 1pm – 5:30pm

Mountain View Baptist Church in Hamptonville = 1pm – 5pm

Memorial UMC in Thomasville = 1:30pm – 6pm

Guilford College United Methodist in Greensboro = 1:30pm – 6pm

Davie County Library in Mocksville = 2pm – 6:30pm

 

Friday, August 21, 2026

Atrium Health Wake Forest Baptist (West 1st Street, WS) = 10am – 2pm

Rowan County Rescue Squad in Salisbury = 11:30am – 3:30pm

Shady Grove Global Methodist (Wallburg community) = 1:30pm – 6pm

 

 

Saturday, August 22, 2026

Grace Presbyterian on Hopkins Road in Kernersville = 9am – 1:30pm

Center Global Methodist Church in Yadkinville = 9am – 2pm

St. Christopher’s Episcopal Church on Eastchester Drive in High Point = 9:30am – 1:30pm

 

Sunday, August 23, 2026

Midway Methodist Church, Old Highway 52 (Midway) = 11:30am – 4pm

 

 

Monday, August 24, 2026

Trinity United Methodist Church, West Dalton Street in King = 2pm – 7pm

Franklin Baptist Church in Salisbury = 2:30pm – 7pm

Carolina Memorial Baptist Church in Thomasville = 3pm – 7:30pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

 

 

 

 

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