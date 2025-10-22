Local blood drives (October 23 – 28, 2025)
American Red Cross blood drives (October 23 – 28, 2025)
Thursday, October 23, 2025
High Point University (Slane Center on campus) = 9am – 8pm
North Forsyth High School, Shattalon Drive (Winston Salem) = 9am – 2pm
Kernersville Family YMCA (West Mountain Street) = 9am – 1:30pm
Greensboro Science Center, Lawndale Drive (Gboro) = 10am – 2:30pm
A & T State University (Greensboro) = 3pm – 7:30pm
Friday, October 24, 2025
Cornerstone Christian Church, Hwy 801 in Mocksville = 1:30pm – 6pm
Saturday, October 25, 2025
Williams Memorial CME Church (High Point) = 7am – 11am
Francisco Fire & Rescue in Westfield = 10am – 2pm
Sunday, October 26, 2025
Awake Church, Yadkinville Road (WS) = 9am -1:30pm
Mount Pleasant Church, Old Greensboro Road in Thomasville = 1pm – 5:30pm
Monday, October 27, 2025
Trinity UMC, West Dalton Street in King = 2pm – 7pm
Carolina Memorial Baptist Church in Thomasville = 3pm – 7:30pm
Tuesday, October 28, 2025
West Forsyth High School, Lewisville Clemmons Road in Clemmons = 8:45am – 2:15pm
Mount Tabor UMC, Robinhood Rd (WS) = 2pm – 7pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS