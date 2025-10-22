WHAT'S NEW
image not found image not found image not found image not found
Home Local blood drives (October 23 – 28, 2025)

Local blood drives (October 23 – 28, 2025)

wbfj-verne
October 22, 2025

American Red Cross blood drives (October 23 – 28, 2025)

 

Thursday, October 23, 2025

High Point University (Slane Center on campus) = 9am – 8pm

North Forsyth High School, Shattalon Drive (Winston Salem) = 9am – 2pm

Kernersville Family YMCA (West Mountain Street) = 9am – 1:30pm

Greensboro Science Center, Lawndale Drive (Gboro) = 10am – 2:30pm

A & T State University (Greensboro) = 3pm – 7:30pm

 

Friday, October 24, 2025

Cornerstone Christian Church, Hwy 801 in Mocksville = 1:30pm – 6pm

 

 

Saturday, October 25, 2025

Williams Memorial CME Church (High Point) = 7am – 11am

Francisco Fire & Rescue in Westfield = 10am – 2pm

 

Sunday, October 26, 2025

Awake Church, Yadkinville Road (WS) = 9am -1:30pm

Mount Pleasant Church, Old Greensboro Road in Thomasville = 1pm – 5:30pm

 

Monday, October 27, 2025

Trinity UMC, West Dalton Street in King = 2pm – 7pm

Carolina Memorial Baptist Church in Thomasville = 3pm – 7:30pm

 

Tuesday, October 28, 2025

West Forsyth High School, Lewisville Clemmons Road in Clemmons = 8:45am – 2:15pm

Mount Tabor UMC, Robinhood Rd (WS) = 2pm – 7pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

 

 

 

Previous Post «
Next Post

RELATED ARTICLES

SUN@5: Operation Christmas Child

wbfj-verne
October 22, 2025

Forsyth 911

wbfj-verne
October 22, 2025

Wednesday Word

wdecker_wbfj
October 22, 2025

Wednesday News for October 22, 2025

wbfj-verne
October 22, 2025

Halloween Alternatives

wbfj-kurt
October 21, 2025

Tuesday News for October 21, 2025

wbfj-verne
October 21, 2025
WBFJ Your Family Station

SIGN UP FOR WBFJ’S WEDNESDAY WORD

The WBFJ Wednesday Word is a weekly email written by the WBFJ Staff. It’s short, simple, encouraging and provides a look behind the microphone to the heart of this ministry and the people that help make it happen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.