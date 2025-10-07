WHAT'S NEW
image not found image not found image not found image not found
Home Local blood drives (October 8 – 14, 2025)

Local blood drives (October 8 – 14, 2025)

wbfj-verne
October 7, 2025

American Red Cross 

*Donate blood (now through Oct. 19) and receive a $10 Amazon.com Gift Card* by email!

 

Wednesday, October 8, 2025

Warren Community Center in Lewisville = 1pm – 5:30pm

Morehead UMC in Greensboro = 2:30pm – 7pm

Tri-City Christian Academy (High Point) = 3:30pm – 7:30pm

 

Thursday, October 9, 2025

Knollwood Baptist Church (Winston-Salem) = 1pm – 5:30pm

Calvary Moravian Church (Winston Salem) = 2pm – 6pm

Mount Pisgah Church in Greensboro = 2:30 – 7pm

 

Friday, October 10, 2025

Advance Methodist Church on Hwy 801 (Advance) = 1:30pm – 6pm

 

Saturday, October 11, 2025

Holy Cross Catholic Church in Kernersville = 9am – 2pm

Hartley YMCA in High Point = 9am – 1:30pm

Faith Baptist Church in Archdale = 9:30am – 2pm

 

Sunday, October 12, 2025

Good Hope Methodist Church in Arcadia = Noon – 4:30pm

First Baptist Church in Welcome = 1:30pm – 6pm

 

Monday, October 13, 2025

Kernersville Wesleyan Church on North Main Street = 2pm – 6:30pm

Oak Ridge Methodist Church = 1:30pm – 6:30pm

Fairfield Community Church in High Point = 2pm – 7pm

Open Door Baptist Church in Archdale = 2:30pm – 7pm

 

Tuesday, October 14, 2025

Novant Health – Thomasville Medical Center = 12:30pm – 4:30pm

Trinity Memorial United Methodist = 2:30pm – 7pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

*Donate blood (now through Oct. 19) and receive a $10 Amazon.com Gift Card* by email!

Previous Post «
Next Post

RELATED ARTICLES

Tuesday News for October 07, 2025

wbfj-verne
October 7, 2025

Monday October 6th News

wdecker_wbfj
October 6, 2025

Friday News for October 03, 2025

wbfj-verne
October 3, 2025

Bass Pastor’s Challenge 2025

wbfj-verne
October 2, 2025

Thursday News for October 02, 2025

wbfj-verne
October 2, 2025

SUN@5: Medicare 101

wbfj-verne
October 1, 2025
WBFJ Your Family Station

SIGN UP FOR WBFJ’S WEDNESDAY WORD

The WBFJ Wednesday Word is a weekly email written by the WBFJ Staff. It’s short, simple, encouraging and provides a look behind the microphone to the heart of this ministry and the people that help make it happen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.