Local blood drives (October 8 – 14, 2025)
American Red Cross
*Donate blood (now through Oct. 19) and receive a $10 Amazon.com Gift Card* by email!
Wednesday, October 8, 2025
Warren Community Center in Lewisville = 1pm – 5:30pm
Morehead UMC in Greensboro = 2:30pm – 7pm
Tri-City Christian Academy (High Point) = 3:30pm – 7:30pm
Thursday, October 9, 2025
Knollwood Baptist Church (Winston-Salem) = 1pm – 5:30pm
Calvary Moravian Church (Winston Salem) = 2pm – 6pm
Mount Pisgah Church in Greensboro = 2:30 – 7pm
Friday, October 10, 2025
Advance Methodist Church on Hwy 801 (Advance) = 1:30pm – 6pm
Saturday, October 11, 2025
Holy Cross Catholic Church in Kernersville = 9am – 2pm
Hartley YMCA in High Point = 9am – 1:30pm
Faith Baptist Church in Archdale = 9:30am – 2pm
Sunday, October 12, 2025
Good Hope Methodist Church in Arcadia = Noon – 4:30pm
First Baptist Church in Welcome = 1:30pm – 6pm
Monday, October 13, 2025
Kernersville Wesleyan Church on North Main Street = 2pm – 6:30pm
Oak Ridge Methodist Church = 1:30pm – 6:30pm
Fairfield Community Church in High Point = 2pm – 7pm
Open Door Baptist Church in Archdale = 2:30pm – 7pm
Tuesday, October 14, 2025
Novant Health – Thomasville Medical Center = 12:30pm – 4:30pm
Trinity Memorial United Methodist = 2:30pm – 7pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS
