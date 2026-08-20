Week 1: High School Football (Varsity)
Week 1: High School Football (Varsity)
Lots of area teams are playing football TONIGHT (August 20) due to rain in the forecast for Friday.
Reynolds at North Forsyth, 6:30 p.m. Thursday
Davie County at West Forsyth, 7 p.m. Thursday
Ledford at Oak Grove, 7 p.m. Thursday
Atkins at Walkertown, 7 p.m. Thursday
Carver at Parkland, 7 p.m. Thursday
East Forsyth at Glenn, 7 p.m. Thursday
Reagan at Mount Tabor, 7 p.m. Thursday
North Wilkes at South Stokes, 7 p.m. Thursday
Charlotte Garinger at Winston-Salem Prep, 7 p.m. Thursday
Forbush at Bishop McGuinness, 7:30 Thursday
Friday night games (August 21) ????
North Davidson at West Stokes
Lexington at West Davidson
China Grove Carson at Central Davidson
East Surry at Statesville
Elkin at Surry Central
Mount Airy at Starmount
North Stokes at Cherryville
North Surry at Alleghany
https://journalnow.com/sports/high-school/football/article_610bf41b-63bb-4211-a3aa-bcaaaa236e78.html
Source: Winston-Salem Journal (as of 7am)
Thanks to Kevin Johnson (sideline reporter with YourTriadSports.com) for teasing week one of (Friday) High School Football this morning at 6:50am on the WBFJ Morning Show.