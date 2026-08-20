WHAT'S NEW
image not found image not found image not found image not found
Home Week 1: High School Football (Varsity)  

Week 1: High School Football (Varsity)  

wbfj-verne
August 20, 2026

Week 1: High School Football (Varsity)  

 

Lots of area teams are playing football TONIGHT (August 20) due to rain in the forecast for Friday.

Reynolds at North Forsyth, 6:30 p.m. Thursday

Davie County at West Forsyth, 7 p.m. Thursday

Ledford at Oak Grove, 7 p.m. Thursday

Atkins at Walkertown, 7 p.m. Thursday

Carver at Parkland, 7 p.m. Thursday

East Forsyth at Glenn, 7 p.m. Thursday

Reagan at Mount Tabor, 7 p.m. Thursday

North Wilkes at South Stokes, 7 p.m. Thursday

Charlotte Garinger at Winston-Salem Prep, 7 p.m. Thursday

Forbush at Bishop McGuinness, 7:30 Thursday

 

Friday night games (August 21) ????

North Davidson at West Stokes

Lexington at West Davidson

China Grove Carson at Central Davidson

East Surry at Statesville

Elkin at Surry Central

Mount Airy at Starmount

North Stokes at Cherryville

North Surry at Alleghany

https://journalnow.com/sports/high-school/football/article_610bf41b-63bb-4211-a3aa-bcaaaa236e78.html

Source: Winston-Salem Journal (as of 7am)

 

Thanks to Kevin Johnson (sideline reporter with YourTriadSports.com) for teasing week one of (Friday) High School Football this morning at 6:50am on the WBFJ Morning Show.  

www.YourTriadSports.com

 

 

Previous Post «
Next Post »

RELATED ARTICLES

Thursday News August 20, 2026

wbfj-verne
August 20, 2026

CICIS PIZZA PLEDGE

wdecker_wbfj
August 20, 2026

August is the season for Back-to-School (SUN@5)

wbfj-verne
August 19, 2026

Voter Registration (INFO)

wbfj-verne
August 19, 2026

Great Southeast Pollinator Census 2026 (August 21 + 22)  

wbfj-verne
August 19, 2026

Wednesday News August 19, 2026

wbfj-verne
August 19, 2026
WBFJ Your Family Station

SIGN UP FOR WBFJ’S WEDNESDAY WORD

The WBFJ Wednesday Word is a weekly email written by the WBFJ Staff. It’s short, simple, encouraging and provides a look behind the microphone to the heart of this ministry and the people that help make it happen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.