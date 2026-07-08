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Local blood drives

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July 8, 2026

Summer Blood supplies are extremely LOW, according to the American Red Cross!

Area blood drives

Thursday, July 9, 2026

Davidson-Davie Community College (Thomasville) = 9am – 1pm

Davidson County Sheriff’s Office on Hwy 64 in Lexington = 10am – 2:30pm

Second Harvest Food Bank, Shorefair Drive in WS = 11:30am – 3:30pm

Stokes Family YMCA in King = 1:30pm – 6pm

Clemmons Presbyterian Church = 2:30pm – 7pm

 

Friday, July 10, 2026

Northern Regional Hospital on Rockford Street in Mount Airy 9am – 1pm

Spears Family YMCA, Horse Pen Creek Road in Greensboro = 1:30pm – 6pm

Trading Ford Baptist Church in Salisbury = 2pm – 6:30pm

 

 

Saturday, July 11, 2026

Life Impact Church on South Main Street (WS) = 9am – 1pm

New Hope AME Zion Church in Lewisville = 9am – 1:30pm

Elkin First Baptist Church = 9:30am – 2pm

 

 

Sunday, July 12, 2026

Good Hope Methodist Church on Hampton Road in Arcadia = Noon – 4:30pm

 

 

Monday, July 13, 2026

The Summit Church, Kernersville location (4440 High Point Road) = 2:30pm – 7pm

Bales Wesleyan Church in Jamestown 2pm – 6:30pm

Adams Farm Community Church in Jamestown = 2:30pm – 7pm

*Salisbury Department of Veterans Affairs = 9:30am – 1:30pm

 

 

Tuesday, July 14, 2026

Atrium Health / WF Baptist, Westchester in High Point = 10am – 2:30pm

Triad Church on Sunshine Way in Greensboro 2pm – 6:30pm

Calvary Baptist in King = 3pm – 7pm

AM-VETS Ladies Auxiliary, Old Highway 52 in Welcome = 3pm – 7:30pm

 

Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/

Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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