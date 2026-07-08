Local blood drives
Summer Blood supplies are extremely LOW, according to the American Red Cross!
Area blood drives
Thursday, July 9, 2026
Davidson-Davie Community College (Thomasville) = 9am – 1pm
Davidson County Sheriff’s Office on Hwy 64 in Lexington = 10am – 2:30pm
Second Harvest Food Bank, Shorefair Drive in WS = 11:30am – 3:30pm
Stokes Family YMCA in King = 1:30pm – 6pm
Clemmons Presbyterian Church = 2:30pm – 7pm
Friday, July 10, 2026
Northern Regional Hospital on Rockford Street in Mount Airy 9am – 1pm
Spears Family YMCA, Horse Pen Creek Road in Greensboro = 1:30pm – 6pm
Trading Ford Baptist Church in Salisbury = 2pm – 6:30pm
Saturday, July 11, 2026
Life Impact Church on South Main Street (WS) = 9am – 1pm
New Hope AME Zion Church in Lewisville = 9am – 1:30pm
Elkin First Baptist Church = 9:30am – 2pm
Sunday, July 12, 2026
Good Hope Methodist Church on Hampton Road in Arcadia = Noon – 4:30pm
Monday, July 13, 2026
The Summit Church, Kernersville location (4440 High Point Road) = 2:30pm – 7pm
Bales Wesleyan Church in Jamestown 2pm – 6:30pm
Adams Farm Community Church in Jamestown = 2:30pm – 7pm
*Salisbury Department of Veterans Affairs = 9:30am – 1:30pm
Tuesday, July 14, 2026
Atrium Health / WF Baptist, Westchester in High Point = 10am – 2:30pm
Triad Church on Sunshine Way in Greensboro 2pm – 6:30pm
Calvary Baptist in King = 3pm – 7pm
AM-VETS Ladies Auxiliary, Old Highway 52 in Welcome = 3pm – 7:30pm
Schedule your blood donation appointment TODAY at https://www.redcrossblood.org/give.html/
Download the Red Cross Blood Donor App or call 1-800-RED CROSS